Farben und ihre emotionale Wirkung

Farben beeinflussen bekanntlich unsere Stimmung. Rot wird mit Liebe und Ärger in Verbindung gebracht, Gelb steht für Fröhlichkeit und Braun hat emotional eine relativ geringe Auswirkung. Fast alle Menschen weltweit sind sich darüber einig. Ein paar Unterschiede gibt es dennoch.

Das Ergebnis: "eine große globale Übereinstimmung", so Daniel Oberfeld-Twistel vom Psychologischen Institut der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, die an der Farb-Emotions-Assoziations-Studie beteiligt war. Eine ähnliche Untersuchung in diesem Umfang hätte es bis dato noch nie gegeben, so der Professor weiter.