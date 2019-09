Bereits zum vierten Mal sorgt das Festival "FAQ Bregenzerwald" weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus für Aufsehen.

Nach zwei vorangegangenen Workshop-Tagen ging am Mittwoch die offizielle Eröffnung des FAQ Bregenzerwald auf der Bergstation Baumgarten in Bezau über die Bühne. Bei der restlos ausverkauften Auftaktveranstaltung "What the FAQ? Oder: Was haben wir uns immer schon gefragt?“ sprach Moderatorin Zita Bereuter mit Verena Konrad, Gerold Riedmann, Verena Roßbacher und David Schalko über die diesjährigen Tagesfragen des FAQ. Im Anschluss sorgte die gefeierte Newcomerin Lylit mit ihrer Band für grandiose Stimmung und setzte ein erstes musikalisches Ausrufezeichen.