Fans von Alberschwende und Langen sorgen für ausverkauftes Haus in Wolfurt

Wenn heute um 18.30 Uhr mit dem Hit zwischen Ex-Turniersieger Alberschwende und Langen in der Hofsteighalle die dritte Halbfinalgruppe angepfiffen wird, platzt der Veranstaltungsort in der Hofsteiggemeinde aus allen Nähten. Die beiden mit Abstand größten Fanklubs im Bandenzauber werden für eine Megastimmung außerhalb des Parkett sorgen. Mehrere Hundert Anhänger von Alberschwende und Langen wollen ihren Lieblingsklub mit viel Power ins Finale bringen. Alberschwende, vor fünf Jahren Turniersieger, möchte zum achten Mal am Dreikönigstag dabei sein. Auf Alberschwende Goalie Julian Hinteregger wartet in der Vorschlussrunde aber viel Arbeit. Langen setzt auf die Oldies Aleksandar Djordjevic und Aleksandar Umjenovic sowie die beiden erst 16-Jährigen Talente Timo Waldinger und Fabian Mätzler. Landesligist Langen sowie die Mitstreiter Ludesch mit den beiden Brüdern Müslüm und Erkal Atav plus SPG Großwalsertal sowie Schwarzenberg waren im großen Masters-Finale noch nie dabei. Großwalsertal baut auf das Sturmduo Hannes Rinderer und Jordan Türtscher sowie Gastspieler Hannes Küng. Schwer wird die Aufgabe für den zweifachen Finalteilnehmer Rankweil, weil kein einziger echter Kaderspieler von der ersten Kampfmannschaft auflaufen wird.