Fans sind ratlos: Rapper mit neuem "erbärmlich" Tattoo

Ein neues Tattoo des Rappers Drake sorgt für Aufsehen. Fans sind ratlos, was der Hintergrund dieser ungewöhnlichen Wahl sein könnte.

Neues Tattoo wirft Fragen auf

Ein im Internet zirkulierendes Foto zeigt Drakes neueste Tätowierung. Es handelt sich um einen filigranen Schriftzug auf seinem rechten Augenbrauenbogen. Die arabische Inschrift lässt sich mit "arm" oder "erbärmlich" übersetzen. Diese unerwartete Wahl hat bei vielen Fans für Verwirrung gesorgt. In den sozialen Netzwerken äußern sich einige verwundert über die Botschaft hinter dem Tattoo, insbesondere in Anbetracht von Drakes enormem Vermögen und Erfolg. Ein Kommentar auf der Plattform X bringt die Verwirrung auf den Punkt: "Der Kerl lebt in einer 150-Millionen-Dollar-Villa", schreibt ein User, während ein anderer hinzufügt: "Wenn Drake arm ist, was ist dann das Wort für den Rest von uns?"