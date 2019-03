Familienverband organisierte erfolgreichen Suppentag

Der vom Familienverband organisierte Suppentag war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Nachdem im Dorfsaal ein von den Erstkommunikanten und der Volkschule Au gestalteten Familiengottesdienst mit Pfarrer Pius Fässler abgehalten wurde, wechselten die zahlreich erschienen Gäste in den nebenan liegenden Festsaal der Schule Au. Dort erwartete sie ein tolles Kuchenbüffet mit wahren Meisterwerken, welche dankenswerter Weise von vielen Kuchenbäckerinnen aus der Gemeinde bereitgestellt wurde. Auch die Suppentöpfe mit den verschiedensten Variationen an köstlichen Suppen standen bereit, diese werden alljährlich von den Auer Gastwirten zubereitet und für diese der Gemeinde zugutekommende Veranstaltung gesponsert. Familienverband Obfrau Sonja Wittwer bedankte sich bei allen großen und kleinen Helfern für ihren Einsatz. Besonderen Dank ging an Schulwart Kaspar Dünser, an die Gemeinde Au, die Bürgermusik Au, an Adeg Berlinger, Bäckerei Fetz, Spar Moosbrugger und Ofner Gebi. Durch die große Unterstützung und Mithilfe der ganzen Gemeinde konnte das Team vom Familienverband wieder einen erfolgreichen Suppentag durchführen.