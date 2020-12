Familienhilfe entlastet und unterstützt Familien

Betreute Familien stellen der Familienhilfe im Vorderwald ein hervorragendes Zeugnis aus.

Langenegg. „Die Nachwirkungen der Lockdowns sind nach wie vor spürbar und schon sehen wir Eltern und die Familienhilfe vor der nächsten Belastungsprobe“, erläutert Bernd Schuster, Geschäftsführer des Sozialsprengels Vorderwald. Neben den Angeboten der ambulanten Betreuung und Pflege durch die Hauskrankenpflege und den mobilen Hilfsdienst, die Servicestelle für Betreuung und Pflege (Case Management) und die ambulante Tagesbetreuung in Langenegg, bietet der Sozialsprengel Vorderwald auch die ambulante Unterstützung von Familien durch die Familienhilfe an.

Diplom-SozialbetreuerInnen für Familienarbeit vertreten Mütter bzw. Pflegepersonen kurzfristig bei Erkrankung, Entbindung, Kur- oder Erholungsaufenthalt oder sie unterstützen die Familie bei und nach einem Spitalsaufenthalt der Mutter oder in anderen familiären Krisensituationen. Sie verrichten während des Einsatzes die tägliche Hausarbeit in gewohnter Weise (Aufräumen, Kochen, Versorgung der Wäsche). Sie betreuen und beschäftigen Säuglinge und Kleinkinder altersgemäß, bringen Kinder in den Kindergarten oder in die Schule. Zudem unterstützen sie SchülerInnen bei den Hausaufgaben und sorgen für sinnvolle Freizeitgestaltung. Bei Bedarf übernehmen sie anfallende Wege, gehen einkaufen und erledigen Besorgungen.