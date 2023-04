Familie tobt! KI-Interview mit Michael Schumacher in Boulevardblatt

Künstliche Intelligenz erzeugt ein Fake-Interview mit Michael Schumacher – Familie kündigt rechtliche Schritte an

Nach dem Fake-Interview mit Michael Schumacher (54) in der Zeitschrift "die aktuelle" leitet die Familie des Formel-1-Rekordweltmeisters rechtliche Schritte ein.

"Es klingt täuschend echt"

Die deutsche Illustrierte "die aktuelle" präsentierte auf ihrem Cover ein Foto des früheren Formel-1-Weltmeisters mit der Schlagzeile "Michael Schumacher: Das erste Interview!" In kleinerer Schrift darunter war der Hinweis "Es klingt täuschend echt" zu lesen.

Skiunfall im Jahr 2013

"Das erste Interview"

Privatsphäre

Seit dem Unfall wurde Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten und seine Familie hütet seine Privatsphäre sorgfältig. Informationen über seinen Gesundheitszustand sind äußerst rar und nur engste Vertraute haben Zugang zum siebenfachen F1-Champion.

"Jetzt beschützen wir Michael"

In einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2021 äußerte sich Schumachers Ehefrau Corinna zum Privatleben der Familie: "Wir leben zusammen zu Hause. Wir machen eine Therapie. Wir tun alles, was wir können, damit es Michael besser geht, damit er sich wohlfühlt und damit er einfach unsere Familie, unsere Verbundenheit spürt." Sie fügte hinzu: "Privat ist privat, wie er immer sagte. Für mich ist es sehr wichtig, dass er sein Privatleben weiter so weit wie möglich genießen kann. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael."