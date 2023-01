Familie in den USA tot aufgefunden - Darunter fünf Kinder

Ein erneuter Fall von Waffengewalt hat die USA erschüttert.

In einem Haus im Süden des Staats Utah wurden am Mittwoch (Ortszeit) acht mit Schüssen getötete Menschen entdeckt, darunter fünf Kinder, wie die Behörden mitteilten. Polizisten machten den grausigen Fund bei einer Überprüfung vor Ort, wie Vertreter der Stadt Enoch mitteilten. Weitere Informationen zu dem Gewaltakt oder einem möglichen Motiv wurden zunächst nicht veröffentlicht. Die Polizei erklärte aber, sie sehe keine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit.

Vertreter des Schulbezirks Iron County teilten in einem an Eltern gerichteten Schreiben mit, die Kinder hätten Schulen in dem Bezirk besucht. Gouverneur Spencer Cox, ein Republikaner, sprach in einem Tweet "allen, die von dieser sinnlosen Gewalt betroffen sind", sein Mitgefühl aus und rief zu Gebeten für die Gemeinde Enoch auf. Die Stadt mit etwa 8000 Einwohner liegt rund 400 Kilometer südlich von Salt Lake City.

Familie war gut bekannt

Der Stadtdirektor in Enoch, Rob Dotson, sagte, die Gemeinde sei durch die Nachricht ins Taumeln geraten. Die Toten - allesamt Mitglieder einer Familie - seien in der Stadt gut bekannt gewesen.

"Viele von uns haben mit ihnen in der Kirche, in der Gemeinde gedient und sind mit ihnen zur Schule gegangen", sagte Dotson in einer Videobotschaft, die in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Gemeinde leide, sagte er, sie fühle Verlust und Schmerz und habe eine Menge Fragen. Er kündigte weitere Informationen mit dem Voranschreiten der Ermittlungen an.