Familiärer Markt im Dorfzentrum

Buch. Seit über 20 Jahren bildet der „Klosamarkt“ den Auftakt in die Adventszeit.

Jährlich engagieren sich Vereine und Privatpersonen um die Erhaltung des Bucher Klosamarktes, der 1998 erstmalig aus der Taufe gehoben wurde. „Wir haben ein gut eingespieltes Team das direkt im Dorfzentrum für eine ansprechende Atmosphäre sorgt“, freut sich Hauptorganisator Bertram Martin auf die weitere Auflage am kommenden Samstag. Diesmal laden über ein Dutzend Stände zum Verweilen und Schmökern ab 11 Uhr ein. Selbstgemachtes sowie bäuerliche und handwerkliche Produkte stehen in der Kleingemeinde besonders im Fokus. Übrigens, dem Bucher Kameradschaftsbund wird eine Doppelrolle zugeschrieben: Vom Auf- und Abbau der Marktmeile bis zum Einsatz am Grill sind die Mitglieder ganztätig im Einsatz. Selbst die Musikanten tauschen ihre Instrumente gegen den Kochlöffel und sorgen mit einer schmackhaften Suppe für eine genussvolle Einlage.