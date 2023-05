Falstaff: Diese Ländle-Hütte schaffte es unter die Top 3

Der "Falstaff Hüttenguide" zeigt, welche Wander-, Alm- und Skihütten man sich nicht entgehen lassen sollte. Ein Vorarlberger Hütte liegt in den Top 3.

Österreich hat einiges zu bieten, was Hütten und bewirtschaftete Alpen angeht: Von selbst gebackenem Brot am höchsten Gipfel des Traunsteins über Grillabende samt Übernachtung auf 2.000 Metern im Ötztal bis hin zur Käseverkostung auf eine Bregenzerwälder Sennalpe.

Der neu erschiene "Falstaff Hüttenguide" bietet einen Überblick über die besten Einkehrmöglichkeiten. Insgesamt 810 Betriebe wurden vom Lifestylemagazin erfasst und getestet. Sowohl Küche, Ambiente als auch Service waren entscheidend. Die Reihung ergibt sich aus Gesamtpunktzahl und Essensbewertung.

Österreichs Hütten laden zum Verweilen ein. ©Symbolbild: APA/Barbara Gindl

Die besten Hütten Österreichs

Auf dem ersten Platz rangiert das Brandenburger Haus in Vent. Mit stolzen 99 Punkten ausgezeichnet, bezaubert die in den Ötztaler Alpen höchstgelegene Hütte nicht nur mit ihrer atemberaubenden Lage, sondern auch einer herausragenden Küche, in welcher sich alpine Klassiker mit internationalen Speisen abwechseln – gerne auch vegetarisch. Zweitplatziert ist die im Tiroler Nesselwängle gelegene Schneetalalm (98 Punkte). Neben herzhaften Spezialitäten und gemütlichem Ambiente erwartet Besucher dieser Alm die faszinierende Landschaft des Tannheimer Tals, welche zum Erkunden und Genießen einlädt.

Die Totalphütte landete auf Platz 3. ©VN/Böcken

Totalphütte auf Platz 3

Gäste der ebenfalls mit 98 Punkten bewerteten und Guide drittplatzierten Almwirtschaft Gampe Thaya in Sölden werden mit traditioneller Tiroler Küche sowie einem charmanten Almhütten-Ambiente verwöhnt. Dank der Lage der Hütte in den beeindruckenden Ötztaler Alpen bieten sich zudem diverse alpine Sport- und Freizeitmöglichkeiten an. Den dritten Platz teilt sich die Almwirtschaft mit der Totalphütte in Vandans (98 Punkte). Über dem Lünersee und am Fuße der Schesaplana thronend, begeistert diese wohl schönste Schutzhütte mit ihrer rustikalen Atmosphäre und einem traumhaften Ausblick auf die umliegende Berglandschaft des Rätikon.

Die Gesamtsieger im Überblick

1. Brandenburger Haus, Vent – 99 Falstaff-Punkte

2. Schneetalalm, Nesselwängle – 98 Falstaff-Punkte

3. Almwirtschaft Gampe Thaya, Sölden – 98 Falstaff-Punkte

3. Totalphütte, Vandans – 98 Falstaff-Punkte

4. Amberger Hütte, Längenfeld – 97 Falstaff-Punkte

4. Bad Kissinger Hütte, Vils – 97 Falstaff-Punkte

5. Putzentalalm, Sölk – 97 Falstaff-Punkte

6. Aldranser Alm, Aldrans – 96 Falstaff-Punkte

6. Berglsteiner See 712er Lounge, Breitenbach am Inn – 96 Falstaff-Punkte

6. Nürnberger Hütte, Neustift im Stubaital – 96 Falstaff-Punkte

6. Pforzheimer Hütte, Sankt Sigmund im Sellrain – 96 Falstaff-Punkte

6. Porzehütte, Obertilliach – 96 Falstaff-Punkte

6. Pühringer Hütte, Grundlsee – 96 Falstaff-Punkte

6. Scharnitzer Alm, Scharnitz – 96 Falstaff-Punkte

6. Steinseehütte, Zams – 96 Falstaff-Punkte

6. Wedelhütte, Stumm – 96 Falstaff-Punkte

6. Wildbichl Alm, Rettenschöss – 96 Falstaff-Punkte

7. Gmundner Hütte, Gmunden – 96 Falstaff-Punkte

7. Oberwalderhütte, Heiligenblut am Großglockner – 96 Falstaff-Punkte

8. Dachstein Südwandhütte, Ramsau am Dachstein – 96 Falstaff-Punkte

8. Eberfelder Hütte, Heiligenblut – 96 Falstaff-Punkte

8. Wildseeloderhaus, Fieberbrunn – 96 Falstaff-Punkte

9. Alpengasthaus Fischbachalm, Kirchdorf in Tirol – 95 Falstaff-Punkte

Top 3 Hütten im Ländle

Auch die besten drei Hütten für die einzelnen Bundesländer wurden von Falstaff zusammengestellt. VOL.AT präsentiert die Top 3 fürs Ländle und hat für euch dazugehörige Online-Bewertungen zusammengefasst.

1. Totalphütte

Hüttenwirt Christian Beck vor der Totalphütte. ©VN/Böcken

39/40 Essen - 40/40 Ambiente - 19/20 Service

Auch die beliebtesten Hütten für die Bundesländer stehen fest. Auf Platz eins liegt in Vorarlberg hier die Totalphütte in Vandans (98 Punkte). "Über dem Lünersee und am Fuße der Schesaplana thront die wohl schönste Schutzhütte (wurde nach einer Lawine neu aufgebaut). Wenn sich dann noch Christian Beck und seine Familie auf herzlich-sympathische Art und mit feinster Küche um das Wohl der Gäste kümmern, stimmt alles", so lautet die Top-Bewertung.

Speisen und Getränke: Die Totalphütte ist bekannt für ihre traditionelle österreichische Küche, die mit viel Liebe und Sorgfalt zubereitet wird. Die Speisekarte bietet eine Vielzahl von Gerichten, darunter klassische Almhütten-Spezialitäten wie Käsespätzle, Speckknödel und hausgemachte Apfelstrudel. Die Qualität der Zutaten und die frische Zubereitung sorgen für ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

Ein Blick in die Gasträume. ©VN/Böcken

Was die Gäste lieben: Die Gäste schätzen den freundlichen und zuvorkommenden Service. Die Mitarbeiter empfangen die Besucher stets mit einem herzlichen Lächeln und stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Der Service ist schnell und effizient, sodass man nicht lange auf sein Essen oder seine Getränke warten muss. Gelobt werden auch die Sauberkeit der Hütte und das angenehme Ambiente. Ein weiterer Pluspunkt der Totalphütte ist die atemberaubende Aussicht, die sich den Gästen bietet. Von der Hütte aus hat man einen beeindruckenden Blick auf den Lünersee und die umliegende Berglandschaft. Besucher schwärmen von der Ruhe und Schönheit der Natur, die sie hier genießen können.

Kritikpunkte: Trotz der überwiegend positiven Bewertungen gibt es auch einige Kritikpunkte. Einige Gäste bemängeln längere Wartezeiten, insbesondere bei starkem Andrang. Auch wenn der Service im Allgemeinen als freundlich und zuvorkommend beschrieben wird, gibt es vereinzelt Berichte über Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Geschwindigkeit. Insgesamt überwiegen jedoch die positiven Erfahrungen der Gäste, die die Totalphütte als eine der besten Hütten in der Region bezeichnen.

Fazit: Ob Sie nach einer Wanderung im Sommer oder einer Skitour im Winter die Totalphütte besuchen, Sie können sich sicher sein, dass Sie hier kulinarische Genüsse und herzliche Gastfreundschaft erwarten. Machen Sie einen Abstecher zur Totalphütte in Vandans und lassen Sie sich von der alpinen Atmosphäre verzaubern.

So könnte ihre Übernachtung auf der Hütte aussehen. ©VN/Böcken

2. Kriegeralpe

Die Kriegeralpe in Lech landete auf Platz 2. ©Monika Bischof

38/40 Essen - 40/40 Ambiente - 17/20 Service

Den zweiten Platz belegt die Kriegeralpe in Lech mit 95 Punkten. "In einer der schönsten Berghütten des Landes tischt Familie Lucian samt Team auch Feinstes auf: Gröstl, Käsknöpfle, Strudel und einer der besten Kaiserschmarren kommen aus der Küche, Wein- und Spirituosenraritäten aus dem (Burghotel-)Keller. Dazu herzliches Personal – ein Traum", schreibt Falstaff hierzu.

Essen und Trinken: Die Kriegeralpe ist bekannt für ihre traditionelle österreichische Küche, die mit hochwertigen und auch selbst produzierten Lebensmitteln zubereitet wird. Auf der umfangreichen Speisekarte findet man eine Vielzahl von Gerichten, die den Gaumen verwöhnen. Von deftigen Klassikern wie Gulaschsuppe bis hin zu raffinierten Spezialitäten bietet die Kriegeralpe eine abwechslungsreiche Auswahl für jeden Geschmack.

Was die Gäste lieben: Was die Gäste besonders an der Kriegeralpe schätzen, ist der freundliche und zuvorkommende Service. Das geschulte Personal ist gut gelaunt und sorgt für einen angenehmen Aufenthalt. Ob in der gemütlichen Stube mit Kachelofen oder auf der Terrasse mit atemberaubender Aussicht, das Team der Kriegeralpe kümmert sich um das Wohl der Gäste und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Die Lage ist ein weiterer Pluspunkt. Eingebettet in ein kleines Tal, bietet sie eine malerische Kulisse. Die Gäste können die Berglandschaft genießen und die Natur in vollen Zügen erleben.

Auch die Terrasse lädt zum Verweilen ein. ©Monika Bischof

Kritikpunkte: Einige Gäste bemängeln die hohen Preise, die sich laut ihnen teilweise deutlich über dem Durchschnitt bewegen. Einige Gäste waren auch von der begrenzten Auswahl an Gerichten enttäuscht. Trotzdem: die Mehrheit der Gäste ist von der Kriegeralpe begeistert. Die besondere Atmosphäre, der freundliche Service und die Qualität der Speisen und Getränke werden gelobt. Insbesondere die Lage und der Ausblick werden als herausragend hervorgehoben.

Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einer Almhütte sind, die kulinarische Genüsse und alpinen Charme vereint, dann ist die Kriegeralpe definitiv einen Besuch wert. Ob nach einer Wanderung oder einfach nur zum Entspannen, hier können Sie sich verwöhnen lassen und die Schönheit der Natur genießen.

3. Fluchtalpe

37/40 Essen - 39/40 Ambiente - 18/20 Service

Den ehrenwerten dritten Platz vergab Falstaff an die Fluchtalpe in Mittelberg – sie erhielt 94 Punkte. "Man muss erlebt haben, mit wie viel Herzlichkeit Älpler-Familie Berktold diesen Bilderbuchbetrieb führt – da fühlen sich nicht nur die Alptiere wohl! Das Bier ist kalt, Speck-, Wurst- und Käseplatten sind üppig, Suppen kräftig, der Kuchen ist flaumig und das Panorama überwältigend", heißt es im Guide.

Essen und Trinken: Die Fluchtalpe bietet eine Vielzahl von regionalen Köstlichkeiten an. Von deftigen Brotzeiten bis hin zu hausgemachten Kuchen und erfrischenden Getränken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders empfehlenswert ist die Buttermilch, die von den Gästen als absolut lecker und erfrischend gelobt wird.

Was die Gäste lieben: Besucher schätzen die freundliche Atmosphäre und der herzliche Service. Die Gastgeber seien stets bemüht, den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Ob auf den sonnigen Sitzplätzen im Freien oder im rustikalen Innenbereich, hier kann man in gemütlicher Atmosphäre die Seele baumeln lassen und die Naturkulisse genießen. Im Wildental gelegen, bietet die Alpe eine traumhafte Bergkulisse. Für die Wanderung zur Alphütte werden Gäste mit einem atemberaubenden Ausblick belohnt.

Kritikpunkte: Trotz der überwiegend positiven Bewertungen gibt es auch einige Anmerkungen, die von einigen Gästen gemacht wurden. Die begrenzte Auswahl an Speisen wurde von einigen bemängelt, insbesondere das Fehlen von Kaiserschmarrn wurde bedauert. Dennoch wurden die leckeren Kuchen und die Qualität der angebotenen Speisen gelobt.

Fazit: Die Fluchtalpe ist ein lohnenswertes Ausflugsziel für Naturliebhaber und Genussmenschen gleichermaßen. Ob nach einer Wanderung durch das Wildental oder als Zwischenstopp auf einer längeren Tour, hier kann man sich mit regionalen Leckereien stärken und die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen.

Den kompletten "Falstaff Hüttenguide" gibt es hier.

