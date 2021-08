Falstaff: Das sind die besten Wiener-Schnitzel-Lokale in Vorarlberg

Es gilt als das Nationalgericht Österreichs und wurde laut einer Umfrage während der Covid-19-Lockdowns am meisten vermisst: Das Wiener Schnitzel. Der Vorarlberger Sieger kommt aus dem Bregenzerwald.

Das Wiener Schnitzel ist ein absoluter Klassiker der Wiener Küche und des Österreichers liebstes Sonntagsessen. Traditionell wird es aus Kalbfleisch gebacken, das mit Abstand am häufigsten genossene Gericht ist jedoch das Schweinsschnitzel nach Wiener Art. Das perfekte Wiener Schnitzel zu backen ist eine eigene Philosophie. Neben der guten Qualität des Fleisches sind auch Ei, Mehl, Brösel und die richtige Temperatur des Butterschmalzes beim Soufflieren wichtig. Nur ein goldbrauens Schnitzel in welliger, lockerer Panade ist ein echtes Wiener Schnitzel.

Figlmüller ist Österreich-Sieger

Auch die Sieger in den neun Bundesländer stehen fest: In Vorarlberg landet das Gasthaus Traube in Egg auf dem ersten Platz, gefolgt vom Gasthof Post in Lech. Den dritten Rang belegt der Löwen in Bludenz.