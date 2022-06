Falstaff: Das beste Spezial kommt aus Vorarlberg

Die Vorarlberger Brauereien erzielen österreichweit teilweise Bestnoten, vor allem in Sachen Spezial-Biere zeigen heimische Betriebe auf.

Rund 8,34 Millionen Hektoliter Bier wurden 2021 in Österreich abgesetzt – nur in Tschechien wird mehr Bier pro Kopf konsumiert als hierzulande. Mit etwa 320 Braustätten ist in Österreich zudem die weltweit größte Dichte an Brauereien sowie eine stetig wachsende, dynamische Kleinbrauereien- und Craft-Beer-Szene vorzufinden.

Das Herzstück des Specials ist jedoch die große Falstaff-Bier-Trophy. Nachdem mehr als 250 Biere aus Österreich, Deutschland und der Schweiz unter die Lupe genommen wurden, werden den Lesern von Falstaff nun die Sieger-Biere des Jahres präsentiert: von Bockbier über Märzen und Lagerbier bis hin zu Ale.

Vorarlberger Brauereien erzielen teilweise Top-Ergebnisse

Besonders in der Kategorie Spezialbiere zeigen die heimischen Brauereien groß auf. Als österreichweiter Sieger sicherte sich das Fohrenburger Jubiläum die Pole-Position. Auf Rang zwei landete das Egger Wälder, auf Rang fünf das Frastanzer Gold. "Voller Stolz dürfen wir zusätzlich verkünden, dass wir in der Kategorie 'Weizenbier' mit unserem Weizenbier ebenfalls den ersten Platz erreicht haben und es als einzige Vorarlberger Brauerei in die Wertung geschafft haben", freut sich Fohren-Marketingleiter Thomas Theurer.

Mohrenbrauerei landet beim Bockbier auf Rang fünf

Dafür sicherte sich ein die Mohrenbrauerei einen Platz unter den beliebtesten Kleinbrauereien Österreichs. Und das Bockbier der Dornbirner platzierte sich auf Rang fünf.

Gesamtüberblick über diverse überregionale Testergebnisse

Rund 250 Biere durfte die Falstaff-Jury im Zuge der Bier-Trophy insgesamt testen. Eine dieser Geschmacksproben war das „Hofstettner Granit EIS Bock“ (95 Falstaff-Punkte), das dank seines vollmundigen Geschmacks und der gewissen Malzsüße als bestes Bockbier ausgezeichnet wurde. Ähnlich erfolgreich und als Erstes seiner Art wurde das „Rieder Alkoholfrei“ mit 95 Falstaff-Punkten zum besten alkoholfreien Bier gekürt. Auf dem ersten Platz der Kategorie des klassischen Hellen finden sich das „Estrella Damm Cerveza Mediterranea“ sowie das „Meckatzer Hell“, die jeweils mit 92 Falstaff-Punkten bewertet wurden. In der dazu konträren Kategorie des dunklen Lagerbiers lobt die Expertenjury mit jeweils 92 Falstaff-Punkten das „Boxer Edition Brunette“ und das „Sudhaus Kaminbier“. Das beste Märzen-Bier ist das „Egger-Märzen“ mit ebenfalls 92 Falstaff-Punkten.

In puncto Weizenbier präsentiert Falstaff das „Fohrenburger Weizen“ und „Bierschmiede Weißglut“ (93 Falstaff-Punkte), in puncto Pilsner das „Stiegl-Pils“ (96 Falstaff-Punkte) auf dem ersten Platz. Mit seiner Kupfer-Bernsteinfarbe, dezenten Röstaromen und ganzen 96 Falstaff-Punkten wurde das „Leopoldauer Wiener Lager“ zum besten Bier der Kategorie „Wiener Lager“ gekürt, das „Fohrenburger Jubiläum“ (93 Falstaff-Punkte) hingegen zum besten „Spezialbier“. Fernab von kommerziellen Zwängen konnte sich das „Sonnenkönig VIII“ mit 96 Falstaff-Punkten als bestes „Kreativbier“ behaupten. Das „Schleppe No1 Pale Ale“ (92 Falstaff-Punkte) ist das beste Bier der Kategorie „Ale“, das „Two Horses in a Lambo on Speed“ (92 Falstaff-Punkte) das köstlichste „India Pale Ale“.

In der Kategorie „Zwickl“ lobt Falstaff vor allem das „Schwechater Zwickl“ (94 Falstaff-Punkte) und in der Kategorie „Stout/Porter“ das „Rum Barrel Aged Imperial Stout“ (93 Falstaff-Punkte) der Noom Kreativbrauerei. Das beste belgische obergärige Bier ist den Genussexperten zufolge das „Birra Baladin Leon“ (94 Falstaff-Punkte), der beste „Barley Wine“ das „Sonnenkönig VII“ (93 Falstaff-Punkte) und das „Mosa“ mit 94 Falstaff-Punkten das beste „Sauerbier“.

