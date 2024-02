Falschinformationen: TikTok löscht Clips vom Podcast "Hoss & Hopf"

TikTok hat Fan-Kanäle des Podcasts „Hoss & Hopf“ aufgrund von Verschwörungserzählungen entfernt. Doch auf Spotify und anderen Plattformen ist der Podcast weiterhin zum Streaming verfügbar.

Die zwei sogenannten “Finance-Bros” äußern in ihrem Podcast ihre teilweise obskuren und rechtslibertären Ansichten zu Themen wie Politik, Geschlechterfragen, Frauenbildern und Anlagestrategien. Zu allem haben sie eine klare Meinung. Auf Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und anderen gibt es zahlreiche solcher Podcasts. Doch “Hoss und Hopf” hebt sich ab: In Österreich belegt er bei Spotify den 2. Platz in den Podcast-Charts.

Kiarash Hossainpour und Philip Hopf stammen aus der Finanzbranche und bezeichnen sich selbst als sehr wohlhabend. Ihr Podcast soll ein “offenes Diskussionsumfeld” bieten, in dem sie „kein Blatt vor den Mund nehmen“. Die Themen des Podcasts gehen eindeutig in eine rechtslibertäre Richtung, mit einem Hauch von Verschwörungstheorien.

TikTok will in Zukunft die Präsenz der beiden Podcaster auf der Plattform einzuschränken. Ein Kanal, der ausschließlich Clips des Podcasts verbreitete und etwa 166.000 Follower hatte, wurde dauerhaft von der Plattform verbannt, wie der Spiegel berichtete. Zudem wurden Videos anderer Accounts mit „Hoss und Hopf“-Inhalten gelöscht. TikTok bestätigte das auf Anfrage der taz und begründete dies mit Verweis auf ihre Community-Richtlinien, die sich gegen „gefährliche Falschinformationen und Verschwörungstheorien“ richten.

Clevere Marketingstrategie

Der Erfolg des Podcasts ist unter anderem auf eine clevere Marketingstrategie zurückzuführen: Hörerinnen und Hörer können monatlich Clips vom Podcast in den sozialen Medien hochladen, aber nur mit „Hoss und Hopf“-Sounds. Wenn ein Clip die 1-Million-Aufrufe-Marke knackt, winken Gewinne in Tausenderhöhe. So binden die Hosts ihr Publikum nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional stärker an sich. Doch auf TikTok ist damit nun Schluss.