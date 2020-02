Falschgeld-Betrüger in Bürs festgenommen

Ein 32-jähriger Mann hat in den vergangenen Monaten in unterschiedlichen Geschäften im Großraum Bludenz mit Falschgeld bezahlt.

Beamte der Polizeiinspektion Bludenz konnten einen 32-jährigen Mann überführen, welcher im Verlauf der letzten zwei Monate im Großraum Bludenz immer wieder gefälschte Banknoten mit der Aufschrift „Movie-Money“ in Umlauf gebracht hat. Der Beschuldigte kaufte das Geld im Internet und bezahlte damit seine Einkäufe in unterschiedlichen Geschäften.

Kassiererin informierte Polizei

Am Dienstag betrat der 32-Jährige wiederum ein Geschäft in Bludenz-Bürs und bezahlte seinen Einkauf mit einem gefälschten 20-Euro-Geldschein. Als der Geldschein von der Kassiererin als solcher erkannt wurde, verständigte sie die Polizei. Der Mann konnte kurze Zeit später noch in der Filiale angetroffen und festgenommen werden.