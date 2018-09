Falscher Polizist stahl betagten Menschen knapp 50.000 Euro

Knapp 50.000 Euro von betagten Menschen ergaunert, Spur zieht sich durch ganz Österreich.

Am Landesgericht Feldkirch wurde ein 51-jähriger gebürtiger Kärntner wegen gewerbsmäßigen, schweren Diebstahls zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Masche ist alt, doch nach wie vor lukrativ. In Telefonbüchern sucht man gezielt nach Namen, die vor allem in den 1920er-Jahren beliebt waren. Aloisia, Nepomuk, Josefine. Dann ruft man bei der Festnetznummer an und schnell wird klar, ob dort wirklich ein betagter Mensch wohnt. 162 Anrufe konnten von der Polizei nachvollzogen werden. Elf Taten, vier davon blieben bei Versuch, fanden in ganz Österreich statt, zwei davon in Vorarlberg.