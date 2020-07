Falsche "Polizisten" treiben in Vorarlberg ihr Unwesen

Aus aktuellem Anlass warnt die Kriminalpolizei vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und dann versuchen, von ihren Opfern Geld herauszulocken.

Allein heute gab es im Bezirk Bregenz drei derartige Betrugsversuche: Bei dieser Betrugsmasche suchen die unbekannten Täter Rufnummern und Namen aus dem Telefonbuch heraus. Sie rufen bei den Opfern – meist am Festnetz – an und geben sich als Polizei- oder Kriminalbeamte aus. Sie behaupten, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nun in Haft sei.