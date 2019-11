Falsche Notfälle blockieren Rettungsfahrzeuge: Video für mehr Bewusstsein

Stark steigende Anforderungen überlasten das Rote Kreuz - nicht medizinische Notfälle, sondern niederschwellige Probleme sind der Grund. Ein Video soll nun mehr Bewusstsein schaffen.

In den letzten Jahren gab es für das Rote Kreuz in Vorarlberg eine über 100-prozentige Steigerung bei den Einsätzen - von 15.000 im Jahr 2009 auf 38.900 in vergangenen Jahr. Grund sind jedoch nicht mehr medizinische Notfälle und Unfälle sondern niederschwellige medizinische Probleme. Der Rettungsdienst wird schlicht und einfach viel zu schnell gerufen. Manchmal liege es auch an der Bequemlichkeit des Anrufers, selbstständig zum Hausarzt zu gehen, wie beispielsweise bei grippalen Infekten. Diese leichtfertigen Anforderungen wirken sich in zwei Richtungen ganz negativ aus: Erstens sind dann die Rettungsfahrzeuge oft mit nicht notwendigen Versorgungen belegt und stehen bei echten Notfällen nur zeitverzögert zur Verfügung. Zweitens reduzieren diese nicht notwendigen Einsätze die Ruhezeiten der Ehrenamtlichen im Nachtdienst. Immer weniger Freiwillige machen während der Woche Nachtdienste, da sie ja morgens wieder ihrem täglichen Beruf nachgehen.