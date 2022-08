Falsch geparkt: Mehrere Pkw in Lauterach zerkratzt

In den letzten Tagen kam es in Lauterach zu Sachbeschädigungen bei mehreren Pkw.

Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte bei insgesamt neun Pkw, welche auf dem Fahrradweg der Dammstraße geparkt waren, mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Seite der Fahrzeuge.

all

all

self

self

Die Täterschaft führte die Sachbeschädigung am 05.08. zwischen 16:00 und 18:00 Uhr und am 10.08.2022 zwischen 14:45 und 16:00 Uhr durch. Die Polizei ersucht Zeugen, welche Angaben zu der Straftat machen können, sich mit der PI-Lauterach in Verbindung zu setzen.