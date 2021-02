Fallzahlen in Vorarlberg wieder deutlich gesunken

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen hat sich in Vorarlberg am Sonntagvormittag wieder deutlich verringert.

Stand Sonntag 12 Uhr: Seit Freitagmitternacht wurden in Vorarlberg 43 Neuinfektionen registriert, dem genüber stehen 64 Genesungen.

Situation in Spitälern entspannt sich

Von den landesweit 52 Intensivbetten waren am Sonntag nur noch fünf von Corona-Patienten belegt. Insgesamt wurden 29 Corona-Erkrankte stationär betreut, um zwei weniger als am Vortag. Zum Vergleich: Am 19. November mussten 223 Covid-Patienten stationär betreut werden.