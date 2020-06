Falco Luneau präsentiert seine neue Single

Der Vorarlberger Sänger und Songwriter Falco Luneau präsentiert mit seiner Band "STILL" seinen neuen Song "ROSA PULLI".

"Unsere neue Single ROSA PULLI mit meiner Band STILL. Style, Fremdscham, Sarkasmus, Humor und ein 'Quäntchen' Wahrheit! Aus einer wahren Begebenheit wurde ein 'mitten in die Fresse'-Rocksong und ein stylisch - witziger Videoclip", sagt Falco selbst über seine neue Single.

Davon handelt der Song

Wie weit würdest du gehen, wenn du deine Ex-Freundin so sehr vermisst, dass du paranoid wirst? Auf die Frage hin im ORION Shop in Feldkirch, ob das Geschäft mit den Puppen gut läuft, hat die Verkäuferin nur genickt, ohne Worte. Die Einsamkeit oder der Verlust einer geliebten Person treibt anscheinend sehr viele Menschen auf der ganzen Welt so weit, dass sie sich "Freunde" für zuhause kaufen oder sogar selber bauen. Meistens hat es überhaupt keine sexuellen Hintergründe! Ganz im Gegenteil! Klingt vielleicht unglaublich, aber vor allem in Ländern wie Japan und China boomt das Geschäft gegen die Einsamkeit! Von billigen, aufblasbaren "Objekten" bis hin zu programmierbaren, sprachgesteuerten Echthaar-Variationen ist alles dabei! Hierfür wird auch richtig tief in die Tasche gegriffen!