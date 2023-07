Fake News, Corona-Kritiker und die Pandemie in Vorarlberg

Digitale Kommunikation

Gegenstimmen

Ein weiteres Problem war das Aufkommen von Gegenstimmen zur wissenschaftlichen Meinung und die zunehmende Kritik an den Maßnahmen und dem System. Dies wurde teilweise auf die Informationsflut und die "langweilige" Sachlichkeit der offiziellen Kommunikation zurückgeführt. Es zeigten sich Ermüdungserscheinungen in den offiziellen Informationsbemühungen, während "Corona-Kritiker" mit "neuen Informationen", "logischen Erklärungen", "schnellen Lösungen" und Emotionen auf zunehmendes Interesse stießen.

"Dauerexposition"

Die Parteipolitik und das Bemühen der politischen Parteien, die Krise als Reputationsbooster zu nutzen, stellten eine zusätzliche Herausforderung dar, mit offiziellen Botschaften durchzudringen. Die "Dauerexposition" des Themas trug zur Polarisierung bei, obwohl es in der Bevölkerung ein Bedürfnis nach täglichen News und Informationen gab. Die "Dauerkommunikation" erweckte jedoch den Eindruck, dass es nur noch ein Thema gab oder dass "man uns etwas verkaufen will".

Wissenschaftskommunikation und Fake News

Vertrauenswürdige Quellen

In Krisenzeiten sind vertrauenswürdige Absender von Botschaften besonders wichtig. Laut den befragten Experten sind dies zuallererst Wissenschaftler und "Fachleute an steuernder Stelle in der Politik". Danach folgen Qualitätsmedien und Personen und Institutionen, die auch ohne Krise eine vertrauenswürdige Quelle sind. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich die Vertrauenswürdigkeit von Land zu Land unterscheidet. In einigen Ländern, wie den nordischen Ländern und Italien, haben Uniformträger positiv zur Glaubwürdigkeit der Information beigetragen, während dies in Österreich kontraproduktiv war.