Fairer Handel im Fokus

Unter dem Motto „Fair? Zukunft für ALLE. Jetzt!“ stand der Weltladentag 2019 in Egg.

Egg. Einmal im Jahr wird der World Fair Trade Day oder Weltladentag international gefeiert und damit der Faire Handel in den Fokus gerückt. An die 60 Veranstaltungen und Aktionen rund um den Weltladentag im Mai fanden in ganz Österreich statt. Auch der Weltladen Egg beteiligte sich mit

Viele interessierte Besucherinnen und Besucher nahmen die Einladung in den Egger Weltladen gerne an. Bei beschwingter südamerikanischer Musik und Panflötenklängen der Vorderländer Panflötengruppe und Percussion „Cajoneras“ unter der Leitung von Jacinto Peralta wurde Süßes und Pikantes aus dem Süden serviert. Die diesjährige Kampagne „FAIR? Zukunft für ALLE. JETZT!“ richtete sich an KonsumentInnen und die Politik. „Wer Fairness will, wer ein gutes Leben für alle will, wer will, dass die Menschen im globalen Süden von ihrem Einkommen leben können, ist im Fairen Handel richtig!“, betonen Marianna Ciola, Rita Troy und Tanja Feldkircher vom Weltladentag-Organisationsteam. ME