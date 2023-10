Fahrradstraße in Rankweil fertiggestellt: Mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrer

Die Marktgemeinde Rankweil feierte am Freitag, dem 6. Oktober, den Abschluss der ersten Bauetappe an der Montfortstraße mit einer festlichen Veranstaltung

Zadra: 'Gemeinsam können wir die Mobilitätswende schaffen'

Dritte Fahrradstraße in Rankweil: Sicherheit und Komfort im Fokus

Zadra: Verbesserung der Mobilität Landesrat Daniel Zadra betonte in seiner Ansprache die überregionale Bedeutung der Straßenneugestaltung: "Radfahren in Vorarlberg boomt. Mit der Errichtung der neuen Fahrradstraße wird das Radnetz weiter ausgebaut. Die Montfortstraße ermöglicht sicheres und schnelles Radfahren innerhalb von Rankweil und schafft gleichzeitig eine wichtige Verbindung von Feldkirch bis ins Vorderland. Es freut mich, dass das Land gemeinsam mit dem Bund einen erheblichen Beitrag zur Realisierung dieses Lückenschlusses leisten kann. Gemeinsam können wir die Mobilitätswende schaffen."

Dritte Fahrradstraße in Rankweil Die Montfortstraße ist nach dem Radweg Madlüns (von der Schweizerstraße bis zum Maldinaweg) und der Sankt-Eusebius-Straße in Brederis bereits die dritte Fahrradstraße in Rankweil. Eine Fahrradstraße ist mindestens vier Meter breit und Radfahrer*innen haben Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. In der Montfortstraße dürfen Kraftfahrzeuge weiterhin passieren, allerdings mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Im Kreuzungsbereich Montfortstraße/Südtirolerstraße wurde eine Begegnungszone eingerichtet.