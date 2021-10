Fahrradfahrer mit über 2 Promille 40 Meter abgestürzt

Ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer ist Mittwochnacht in Fontanella 40 Meter über ein steiles Waldstück abgestürzt.

Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Bregenz fuhr am späten Mittwochabend mit seinem E-Bike von Fontanella kommend in Richtung Ortszentrum Mittelberg, als er kurz nach der Azitobel-Brücke plötzlich über den linken Fahrbahnrand geriet. In weiterer Folge stürzte der junge Mann 40 Meter über ein steiles Waldstück in die Tiefe. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille.