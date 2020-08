Fahrradboom in Vorarlberg

Mit knapp 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellt Vorarlberg über ein Drittel der Radfahrenden beim bundesweiten Wettbewerb "Österreich radelt", hat das Land Vorarlberg am Samstag mitgeteilt. 56 der 96 Gemeinden, Schulen, Betriebe und Vereine nehmen teil. Die Aktion zur Verminderung der CO2-Belastung hat im Mai begonnen und läuft bis Ende September.

Bregenz. 2,5 Millionen Kilometer haben die 4.998 Vorarlberger Radlerinnen und Radler bereits zurückgelegt und damit 442.520 Kilogramm CO2 eingespart. Das Bundesland motiviert die Bevölkerung mit zahlreichen Aktionen zum Umsteigen auf das Fahrrad. So beteiligten sich allein im Juni an der Aktion "Vorarlberg radelt zur Arbeit" 2.357 Berufstägige und brachten es zusammen auf über 12.000 Radeltage.

Die 18 Zählstellen im Land zeigten, dass im "ungewöhnlichen Sommer 2020" wesentlich mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, sagte Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne). So wurde an der Fahrradbrücke Hard-Bregenz, die Teil des touristischen Bodensee-Radweges, aber auch wichtige Verbindung für den Alltagsradverkehr ist, zwischen 1. und 30 Juli an drei Tagen die 6.000er-Marke überschritten. An zwölf Julitagen wurden dort über 4.000 Radelnde gezählt. Im gleichen Zeitraum 2019 kam man nie über 6.000 Radelnde, die 4.000er-Marke wurde an sieben Tagen erreicht.