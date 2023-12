Fahrrad schnell und einfach absperren mit Karte: Höchster Startup machts möglich

"bike.in" revolutioniert das Fahrradparken

Diego Granig ist einer der vier Gründer von "fourown" aus Höchst . "Wir haben 2019 gesehen, dass immer mehr in moderne nachhaltige Mobilität eigentlich investiert wird", erklärt er die Idee hinter "bike.in". Der Fahrradständer mit RFID-Technologie war die Antwort auf die Frage, was fehlt. "Die Technologie ist eigentlich das, was in Bankomatkarten drinnen ist, in Zutrittskarten", gibt er zu verstehen. Das Fahrrad wird ganz normal abgestellt. Dann wird der Metallbügel über dem Fahrradrahmen geschlossen. Jede Karte mit RFID kann als Schlüssel genutzt werden. Auch ein Handy kann man verwenden, wie Granig erklärt.

Von Deutschland bis Schottland: Startup erobert Europa

Die Zielgruppe des Startups sind Gemeinden, aber auch Privatunternehmen und Bahnhöfe. Längere Zeit stand bei der Polizei in Dornbirn ein Fahrradständer des Startups. In Deutschland gibt es einen größeren Tourismusbetrieb, der "bike.in" bereits nutzt: Für ein Hotel wurde ein Fahrradständer mit Platz für rund 80 Gäste-Fahrräder installiert. "Mit der Zutrittskarte vom Hotel kann mans dort absperren", so Diego. Aktuell wird in Schottland ein Projekt entwickelt, wie er verrät. Man sei eigentlich in ganz Europa aktiv. Auch in Vorarlberg soll es bald mehr modere Fahrradständer des Startups geben: "Wir sind mit sehr vielen Gemeinden eigentlich im Gespräch", gibt Diego Granig gegenüber VOL.AT zu verstehen.