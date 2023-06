Fahrrad-Lenker beim Ausparken übersehen: Verletzt

In Egg kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker übersah beim rückwärts ausparken einen Fahrrad-Lenker - dieser wurde durch verletzt.

Am Mittwoch, 28. Juni 2023 gegen 14.45 Uhr fuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer auf dem Parkplatz der Fa. BEHMANN in Egg in nördliche Richtung. Ein rückwärts ausparkender Pkw-Lenker (weißes Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen) dürfte den Radfahrer übersehen haben, weshalb es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde vom Fahrrad gestoßen und verletzt.