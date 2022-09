Fahrerflucht: Ölspur von Lauterach bis nach Bregenz

Nach einem Unfall versuchte ein stark alkoholisierter Pkw-Lenker (18), sich ohne Meldung vom Ort des Geschehens zu entfernen. Sein Fahrzeug verursachte eine 1,8 Kilometer lange Ölspur von Lauterach nach Bregenz.

Ein 18-jähriger, schwer alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer, versursachte am Sonntagabend, 18. September 2022 gegen 23 Uhr in Lauterach auf der Alten Landestraße einen Sachschadenunfall und flüchtete in Richtung Bregenz.