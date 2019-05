Fahrerflucht in Schwarzenberg: Suche nach Alko-Lenker

Zuvor stieß der 39-Jährige mit 1,8 Promille im Blut mit seinem Pkw gegen eine Gehsteigkante und streifte mehrere Meter einer Steinmauer entlang.

In Schwarzenberg ereignete sich am Mittwoch um 09.42 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bregenzerwald fuhr mit seinem Pkw auf der L48, aus Richtung Schwarzenberg kommend, in Richtung Dornbirn. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann in Schlangenlinien und war – wie sich später herausstellte – stark alkoholisiert. Auf Höhe Straßenkilometer 12,65 geriet der Lenker in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen die dortige Gehsteigkante und streifte mit seinem Pkw mehrere Meter entlang einer Steinmauer, bevor er auf Grund der schweren Beschädigungen am Fahrzeug zum Stillstand kam.