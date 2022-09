Fahrbare Raritäten in einer ganz neuen coolen Location

Im ehemaligen Dobler-Baugeschäft in Muntlix geht der 6. Zwischenwasser Oldtimer Frühschoppen in Szene.

MUNTLIX. Nach den Jahren 2019, 2018, 2016, 2015 und 2014 erlebt der Zwischenwasser Oldtimer-Frühschoppen eine Wiederauferstehung. Der Veranstalter Oldtimerfreunde Zwischenwasser lädt am Sonntag, 11 September, ab 10 Uhr in der neuen Location dem ehemaligen Bauunternehmen Dobler in der Kreuzstraße 9 in Muntlix die Bevölkerung im Raum Vorderland und der Region Kummenberg zur großen Ausstellung der noch fahrbaren Raritäten ein. Der Oldtimer-Treff in Zwischenwasser hat sich schon längst einen guten Namen gemacht und ist vom jährlichen Terminkalender nicht mehr wegzudenken. Insgesamt etwa 200 Traktoren, Personenkraftwagen, Motorräder und Fahrräder von Menschen aus dem ganzen Land und der benachbarten Schweiz können besichtigt werden. Für die Region Zwischenwasser ist dieses Event das mit Abstand größte während des gesamten Jahres. Vor fünf Jahrzehnten war das legendäre Bergrennen von Muntlix nach Furx auf Landesebene ein beliebter Treffpunkt der Zuschauer für Jung und Alt. Jetzt ist der Oldtimer-Frühschoppen in Muntlix die Hauptattraktion vom Gebiet Zwischenwasser. „Wir wollen zusammen mit der Bevölkerung endlich wieder Gespräche führen und nette Stunden im Smalltalk verbringen“, sagt Oldtimerfreunde Zwischenwasser Obmann Daniel Bachmann. Das OK-Team mit Daniel Bachmann, Norbert Bechtold und Herbert Plank an der Spitze sorgt mit rund dreißig ehrenamtlichen Helfern für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Etwa 500 begeisterte Interessierte von Oldtimer-Fahrzeugen werden zur sechsten Auflage in Muntlix erwartet. Eine eigens errichtete Feldbahn für Kinder sowie eine Hüpfburg sorgt für eine willkommene Abwechslung. Ab 14 Uhr gibt es durch das Dorf auch Kutschenfahrten. Für eine musikalische Umrahmung und Bewirtung ist bestens gesorgt.VN-TK