Fahr mr no a kläle…

Mit der historischen Dampflokomotive ging es auf schmaler Spur durch den schönen Bregenzerwald

Für Rollstuhlfahrer war ein barrierefreier Einstieg möglich und so ging`s ohne Probleme los. Während die Lokomotive durch die schöne Landschaft zockelte wurde in den Wagons immer wieder gesungen. Nicht nur das „Wälderbähnle“ auch viele andere schöne Heimatlieder wurden angestimmt. „Für mich sind diese Ausflüge immer eine Bereicherung. So viel vorbehaltslose Freude ist heutzutage selten“, freut sich Pensionistin Brigitte Moser die den Ausflug ehrenamtlich mit begleitete.