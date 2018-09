Fäkalien-Alarm in Mallorca

Über mehrere Ableiter gelangt das Abwasser, samt Fäkalien, Binden und Kondome, direkt in die Bucht von Palma.

Touristen beschreiben gegenüber der britischen”The Sun” ihre Eindrücke: Das Wasser riecht nach Urin und Fäkalien, die samt Toilettenpapier in dem einst so klaren Wasser schwimmen. Der Grund: Sobald es in Palma regnet, können die Kläranlagen das Schmutzwasser nicht mehr aufnehmen. Über mehrere Ableiter gelangt das Abwasser samt Fäkalien, Binden und Kondome direkt in die Bucht von Palma. Stark betroffen sind vor allem die Strände Ciutat Jardí und Can Pere Antoni. Dort wurde bereits ein Badeverbot veordnet.