Fäkal-Alarm: Badeverbot wieder aufgehoben

Schwimmer dürfen wieder in den Bodensee. Die am Freitag vom Gesundheitsamt genommenen Wasserproben waren unbedenklich.

Nach der Verunreinigung des Bodensees durch verunreinigte Abwässer und Fäkalien bei Friedrichshafen ist das rund zweiwöchige Badeverbot seit heute, Freitag, wieder aufgehoben. Die Schwimmer dürfen wieder ohne Bedenken in den Bodensee, teilten die Behörden mit.

Konkret hob die Stadt Friedrichshafen am Freitagmittag das Badeverbot in Fischbach und Manzell wieder auf. Sowohl das Manzeller Freizeitgelände als auch See- und Freibad Fischbach sind vom Gesundheitsamt des Bodenseekreises wieder zum Schwimmen freigegeben.