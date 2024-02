Fackellauf und „Funka-Küachle“

Trotz widriger Bedingungen zog es viele Zaungäste zum traditionellen Bildsteiner Funken.

Vom beständigen Nieseln ließen sich die rund zwei Dutzend Mitglieder der Bildsteiner Funkenzunft ihren Jahreshöhepunkt nicht verderben. Das Gegenteil war der Fall und das Team rund um Zunftobmann Florian Nenning durfte sich beim Funken in der Parzelle Schneider über einen großen Andrang und beste Stimmung freuen. Begleitet vom Musikverein Bildstein spazierte vorab eine vielköpfige Kinderschar mit brennenden Fackeln zum Funkenplatz, wo so wie in den Vorjahren neben dem großen Funken auch ein eigens errichteter „Kinderfunken“ aufgebaut wurde.