Fachhochschule Vorarlberg meldet Höchststand bei Forschungsvolumen

Die Fachhochschule Vorarlberg (FHV) hat 2023 mit 6,21 Mio. Euro einen neuen Höchststand ihres Forschungsvolumens erreicht.

Über 100 Mitarbeitende in der Forschung

Die FHV beschäftigt über 100 Mitarbeitende in der Forschung, "eine beachtliche Zahl für ein kleines Bundesland", so Wallner. Geforscht wird unter anderem in den Bereichen Energie, Gesundheit und Pflege, Digitalisierung - auch in Verknüpfung mit anderen Fachgebieten - und Sicherheit. Hier geht es zum Beispiel auch um die Cybersicherheit. An 53 Prozent aller bisher gestarteten Forschungs- und Entwicklungsprojekte der FHV waren beziehungsweise sind Vorarlberger Unternehmen beteiligt. Die Zahl der Studierenden ist seit der Gründung der FHV im Jahr 1994 auf über 1.500 angestiegen.