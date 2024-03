Facettenreiche Bilanz trotz Zeitdruck

Lauterach. Närrischer Bezirk mit breitem Spektrum und Neuwahlen.

„Mit einem bezirksweiten Event durften wir unser Jubiläum gebührend feiern“, so Obmann Michael Hagspiel zum 30-jährigen Bestand der Dorer Fasnatbüttel. In der Region Hofsteig hingegen blickten die Hafoloabar Läbbe mit Obmann Emanuel König auf stolze sechs Jahrzehnte in der Narretei zurück. Eindrucksvoll präsentierten sich die neuen Damengarden aus Hard und Buch u.a. bei der jüngsten Landesgardegala, bei welcher die Fasnatzunft Höchst als Ausrichter fungierte. In Bälde lädt der VVF nun zum Landesverbandstag bei den Ramschwager Burgnarren Nenzing, wo diesmal auch Neuwahlen im Präsidium anstehen.