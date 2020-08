Facebook geht gegen Corona- Fake News vor

In den sozialen Netzwerken, besonders auf Facebook, wurden seit Beginn von Covid19 viele Falschmeldungen verbreitet. Diese Fehlinformation kosteten weltweit Hunderte von Menschen das Leben. Facebook löschte seit April nun mehr als sieben Millionen Beiträge.

Das „American Journal of Tropical Medicine and Hygiene” veröffentlichte eine Studie, die belegte, dass Tausende von Menschen in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Grund waren sogenannte Fakenews, die auf Sozialen Plattformen die Runde machten. Die zusammengetragenen Daten des Teams aus internationalen Wissenschaftlern stammen aus dem Zeitraum Dezember 2019 bis April 2020.