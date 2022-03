FAC entführt drei Zähler aus Lustenau

Die Lustenauer Austria unterliegt trotz früher Führung gegen den FAC mit 1:2. Den entscheidenden Treffer erzielte ausgerechnet Ex-Austrianer Marco Krainz.

Das am Freitag coronabedingt verschobene Spiel zwischen Austria Lustenau und dem FAC wurde am Montag Abend nachgetragen. Am Ende gab es für die Sticker eine aufgrund des Spielverlaufs doch etwas überraschende 1:2-Niederlage.

Tabakovic trifft erneut

Goalgetter Tabakovic brachte die Lustenauer nach Zuspiel von Baiye bereits nach elf Minuten in Front. Grabher hätte vor dem Seitenwechsel beinahe auf 2:0 erhöht, dessen Schuss ging aber an die Torumrandung (30.). So ging es mit der knappen Führung für die Mader-Elf in die Kabinen.