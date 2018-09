"Fabienne" sorgte für 33 Feuerwehreinsätze in Vorarlberg

33 Mal musste die Feuerwehr in der Nacht auf Montag wegen des Sturmtiefs "Fabienne" ausrücken. Schwerpunkt war Feldkirch.

Vor allem umgestürzte Bäume und Baustellengitter beschäftigten die Vorarlberger Feuerwehr in der Nacht. Verletzt wurde niemand. Noch am Montagmorgen lagen vielerorts Äste auf den Fahrbahnen. Der Sturm, der laut Prognosen bis zu 120 km/h erreichen sollte, traf Vorarlberg aber nicht so stark wie erwartet. Die meisten Einsätze gab es in Feldkirch.