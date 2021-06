Fabian Flatz beendet seine erfolgeiche Karriere

Der erst 28-jährige Angreifer von FC Bizau muss aus beruflichen Gründen die Schuhe an den Nagel hängen.

Allzufrüh muss der Altenstädtner Fabian Flatz (28) seine aktive Karriere aus beruflichen Gründen beenden. Die letzten dreieinhalb Jahre spielte der Angreifer für den Vorarlbergligaklub FC Bizau und war stets ein Leistungsträger. Er zählte im Bergstadion Bizau zu den Publikumslieblingen. Der Beruf geht nun bei Fabian Flatz vor, der Sport rückt in den Hintergrund. Neben Bizau hat Fabian Flatz auch in den Vereinen FC Dornbirn, Rankweil, Montlingen, Brühl St.Gallen, Altach Juniors und beim Stammklub Altenstadt durch unermüdlichen Einsatz, Tore am Fließband geglänzt.