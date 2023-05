F1 wird 2024 "nicht mehr von Kontinent zu Kontinent hüpfen"

Der Zickzack-Rennkalender der Formel 1 quer über den Globus soll schon zur nächsten Saison hin abgeschafft werden. "Wir werden nicht mehr von Kontinent zu Kontinent hüpfen. Wenn wir wo sind, bleiben wir dann auch länger dort", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff der APA - Austria Presse Agentur. Laut dem Wiener kann die Vollgas-Branche trotz der vielen Reisen durchaus als ökologisches Vorbild dienen. Die Motorsport-Königsklasse könne sogar eine grüne "Blaupause" liefern.

Einer eigenen Statistik aus dem Jahr 2019 zufolge macht der Reise- und Logistik-Aufwand der Formel 1 rund um den Globus mit tonnenschwerer Ausrüstung knapp drei Viertel ihres CO2-Ausstoßes aus. In dieser Saison gibt es mit 23 Rennen so viele wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. In der laufenden Woche ging es direkt von Baku in Aserbaidschan nach Miami in die USA. Anschließend reist der PS-Zirkus quasi geschlossen zurück nach Europa, wo alle Formel-1-Teams ihre Fabriken haben. Von 19. bis 21. Mai wird in Imola in Italien gefahren.