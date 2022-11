F1: Das Qualifying in Abu Dhabi ab 15 Uhr

Am Samstag, live ab 15 Uhr, beginnt das Qualifying in Abu Dhabi. Weltmeister Max Verstappen hat sich im Formel-1-Abschlusstraining von Abu Dhabi mit Platz zwei hinter seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez begnügen müssen.

Der Mexikaner fuhr in der letzten Einheit vor der Qualifikation am Samstag (15.00 Uhr/Sky) die Bestzeit in 1:24,982 Minuten. Verstappen war auf dem Yas Marina Circuit 0,152 Sekunden langsamer. Dahinter wurde Lewis Hamilton im Mercedes Dritter. Der Rekordweltmeister musste allerdings bei den Stewards vorsprechen, weil er trotz Roter Flagge sein Tempo nicht gedrosselt habe.