F1-Brüller im Netz: Norris zerstört Verstappens Trophäe

Ups! Eigentlich wollte Lando Norris (23) seinen zweiten Platz beim Großen Preis von Ungarn nur gebührend feiern, aber dabei ging leider die Trophäe von Max Verstappen (25) zu Bruch. Im Netz sorgen die beiden F1-Piloten mit ihren Reaktionen darauf für weitere Lacher.

Bei der Siegerehrung beim Großen Preis von Ungarn lief nicht alles wie geplant. Lando Norris zerbrach durch seinen enthusiastischen Umgang mit der Champagner-Flasche die Trophäe von Max Verstappen.

Ein teures Missgeschick

Laut Medienberichten soll es sich bei der Trophäe übrigens um ein wertvolles Kunstobjekt handeln. Die Herstellung per Hand dauerte rund sechs Monate und das Porzellan-Stück soll rund 40.000 Euro gekostet haben.

Die beiden F1-Fahrer nehmen das Ganze aber mit Humor. Nachdem Norris scherzhaft Verstappen die Schuld für das Trophäen-Fiasko gab, meinte dieser: "Was, ich soll Schuld sein? Ich zeige dir die Rote Karte." Der McLaren-Pilot schob die Verantwortung hingegen schmunzelnd auf seinen Teamchef ab: "Ich werde einfach zu Zak gehen. Er hat ein bisschen Geld auf der Seite für Personalangelegenheiten. Er kann dir eine neue Trophäe verschaffen."

"Sorry, not sorry"

Nachdem die beiden bereits am Renntag mit ihren Kommentaren für Schmunzeln sorgen, sorgen sie nun auch im Internet für Lacher. Auf Instagram postete Max Verstappen (25) eine Serie von Bildern und Videos mit der Bildunterschrift "Danke @landonorris".

Norris zeigte sich hingegen nicht beeindruckt: Er kommentierte zwar "Es tut mir so leid", fügte aber in einem weiteren Kommentar ein "nicht" hinzu und bekräftigte dieses Statement auch nochmals mit einem Repost in seiner Instagram-Story, den er mit "SORRY. NOT SORRY" betitelte.

Screenshot Instagram (@maxverstappen1)

Außerdem teilte der 23-Jährige einen kreativen Lösungsvorschlag und verwies auf "Kintsugi", eine in Japan gängige Art, gesprungene Keramik zu reparieren. Dabei werden die Risse mit Gold gefüllt, die Schäden werden also betont statt versteckt.

Screenshot Instagram (@landonorris)