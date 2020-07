"F1 2020" im Game-Test: Mehr Formel-1-Feeling geht nicht!

Die Racing-Simulation lässt GamerInnen noch realistischer abfahren und macht uns heuer auch glaubhaft zu Teamchefs.

(PC, PS4 & XB1) „I‘m #1, why try harder?“ Das Fatboy-Slim-Motto nimmt sich die Spieleschmiede Codemasters eindeutig nicht zum Vorbild – im Gegenteil: Pünktlich zum (verspäteten) Formel-1-Start wird das offizielle Game zur „Formula One World Championship“ als klares Upgrade im Vergleich zu den Vor-Games geliefert. Nicht nur, dass die 2020er-Neuauflage vielerorts verbessert wurde, von der Präsentation bis zur Fahrphysik, sie hat mit „My Team“ darüber hinaus einen extrem stimmigen Manager-Modus erhalten. Eine normale Fahrer-Karriere gibt‘s freilich immer noch, außerdem darf man jetzt via Split-Screen mit- bzw. gegeneinander antreten!