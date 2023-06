Exzentrische Eleganz: Die spektakulärsten Hüte von Royal Ascot

Das glanzvollste Pferderennen der Welt findet ab dem heutigen Dienstag wieder im englischen Ascot statt.

Wenige Tage nach der Geburtstagsparade für König Charles III. (74) steht in Großbritannien schon das nächste Highight an: Am heutigen Dienstag starten die Pferderennen von Royal Ascot und präsentieren die Crème de la Crème des britischen Sports und der High Society.

Königspaar fährt mit Kutsche zur Rennbahn

Charles wird selbstverständlich das Erbe von Queen Elisabeth II. antreten und der Rennwoche beiwohnen, obwohl er im Gegensatz zu seiner Mutter nicht viel mit Pferden am Hut hat. Von Dienstag bis Samstag werden insgesamt 35 Rennen abgehalten, Höhepunkt ist der Ascot Gold Cup am Donnerstag, an diesem Tag findet auch die Hut-Parade statt - je auffälliger, desto besser. Eröffnet werden die Renntage mit der Fahrt von Charles und seiner Frau Camilla in der offenen Landauer-Kutsche von Schloss Windsor nach Ascot.