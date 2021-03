Extremsportlerin Manuela Türtscher immer schnell unterwegs

Seit einem Jahrzehnt ist die 46-jährige Sulnerin bei Großevents an drei Sportarten vertreten

SULZ. Seit exakt einem Jahrzehnt zählt Manuela Türtscher aus Sulz zu den Extremsportlern auf reiner Amateurbasis. Die 46-jährige Hobbyathletin aus dem Vorderland geht bei diversen Großveranstaltungen im In- und Ausland an äußerste sportliche Grenzen. Für sie bedeutet das eine außergewöhnliche technische, logistische, physische oder psychische Herausforderung, die meistens mit hohem Risikofaktor verbunden ist. Hohe öffentliche Aufmerksamkeit in den Medien hat Manuela Türtscher nie und nimmer für sich in Anspruch genommen. Tausende von Kilometer hat die Sulnerin bei mehr als hundert Großevents heruntergespult. Mit dem Rad oder mit Laufen sowie auf den Skiern ist sie stets schnell unterwegs. „Durch meine Liebe an Bewegung halt ich mich sehr vielseitig fit und hoffe noch lange bei Megaveranstaltungen an den Start gehen zu können. Ich habe mich kontinuierlich steigern können und jährlich an mehreren größeren Events teilgenommen “, bringt es Manuela Türtscher auf den Punkt. Ein ganz besonderes Erlebnis war vor sechs Jahren die Teilnahme am New York Marathon mit einer ausgesprochen sehr guten Endzeit nach 42.195 Kilometer. Mehrere Starts von Halbmarathons in Österreich und Deutschland standen in den letzten Jahren auf dem Terminkalender. Über Stock und Stein ging es im August 2013 im Berg Marathon am Arlberg. Der Gewinn des Landesmeistertitel in der Klasse W40 am Berg vor zwei Jahren anlässlich der Walser Trail Challenge und der dritte Endrang bei diesem stark besetzten Rennen war für Türtscher das Tüpfelchen auf dem i. Der Bizau Trail, der Achensee Lauf in Tirol und die Frauen Berg Gaudi in Gargellen wurden mit guten Ergebnissen erfolgreich beendet. Zu Beginn ihrer Laufbahn als sehr aktive Hobbysportlerin hat sie die ganze Strecke Rund um Vorarlberg mit dem Drahtesel souverän bewältigt. Beim Trans Vorarlberg Triathlon von Bregenz nach Lech wusste sie als Pedalritter zu überzeugen. Nicht zu vergessen ist die Liebe und Herzblut vom Alpinen Skisport. Der Weiße Ring, die legendäre Skirunde der Alpen, gehört für Manuela Türtscher seit vielen Jahren zu einem fixen Bestandteil. Auf den Skiern sorgt sie immer wieder für sehr respektable Zeiten und wurden mit Topplatzierungen belohnt. Beim Speed Race in Zürs im Jahr 2020 war die Extremsportlerin sensationell Zweitschnellste. Hochgesteckte Ziele für die Gegenwart und Zukunft sind schon in Planung. Die Teilnahme am Großglockner Trail in Zell am See mit einer Länge von 57 Kilometer und insgesamt 3500 Höhenmeter, der Start im Transalpine Run eines der härtesten und zugleich spektakulärsten Events der Welt und der Weiße Ring im Sommer und Winter in Lech am Arlberg stehen ganz oben auf der Liste. „Ich bin sehr optimistisch und werde mit meinem großen Kampfgeist diese riesengroße Herausforderung möglichst bald in Angriff nehmen“, meint Manuela Türtscher. Zusammen mit ihrer Freundin Christina Böhler hat sie gleich in drei Sportarten als Quereinsteigerin für Furore und großes Aufsehen immer wieder gesorgt. Und ein Schluss ist noch lange nicht absehbar. Einige Jahre war Manuela Türtscher zudem noch Obfrau vom Radsport vor dem Arlberg und kümmert sich um die Jugend. VN-TK