"Extrem ungute Rolle"

PR-Fachmann und WKV-Fachgruppeobmann Martin Dechant kritisiert die Kommunikationspolitik der Bundesregierung im "Vorarlberg LIVE"-Gespräch scharf.

Der Dornbirner Kommunikationsfachmann Martin Dechant konnte bei "Vorarlberg LIVE" gleich zu zwei Themen kompetent Auskunft geben. Zuvorderst stand beim Interview mit Marc Springer das Kommunikationsverhalten der Bundesregierung im Mittelpunkt, bevor er auch als Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation auch zu den Auswirkungen des aktuellen Lockdowns auf die Branche in Vorarlberg Stellung nahm.

Kommunikationspolitik der Bundesregierung

„Fakt ist, dass es diese Salamitaktik nicht hätte geben dürfen. Und am Schluss kam dann doch der große Lockdown. Diese Kommunikation ist nicht gut. Das schafft Unsicherheit und Unzufriedenheit“, analysiert er die Regierungskommunikation und erklärt: „Kommunikation muss grad in Krisenzeiten sehr klar sein und einen Kopf haben, der dafür verantwortlich ist.“ Das unangenehmste sei, wenn sich die Regierungsmitglieder auch noch widersprechen. Dass der Karren noch aus dem Dreck zu ziehen sei, glaubt er auch in Sachen Impfpflicht nicht.