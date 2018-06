Exporttag: Rekordmarke könnte erreicht werden

Der 4. von der Wirtschaftskammer Vorarlberg veranstaltete Exporttag rückt die Kraft des Vorarlberger Unternehmertums in den Mittelpunkt.

In den vergangenen Jahren konnten die erfolgreichen Vorarlberger Unternehmen ihre Exporte weiter steigern und Marktanteile dazugewinnen – ein neuer Exportrekord von zehn Milliarden Euro ist damit laut WKV-Präsident Metzler in greifbarer Nähe. Für den Standort Vorarlberg ist der erfolgreiche Außenhandel von entscheidender Bedeutung.

Pressekonferenz mit Rudolf Lukavsky, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Moskau, WKV-Präsident Hans Peter Metzler, WKV-Direktor-Stv. Marco Tittler und Martin Glatz, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Peking.

Gespräche mit Delegierten aus China und Iran

Insgesamt wurden von den rund 200 Teilnehmern am Exporttag über 300 persönliche Beratungsgespräche mit den Wirtschaftsdelegierten gebucht. „Heuer sind die Gespräche mit unseren Experten aus dem Iran, China, Japan, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Russland besonders gefragt. Die USA sind etwas weniger stark gebucht als in den vergangenen Jahren“, informiert Marco Tittler, Direktor-Stv. der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Er führt aus: „Bei den Ausfuhren in der ersten Jahreshälfte 2017 konnten wir insgesamt ein Plus von sieben Prozent verzeichnen. Negativ überrascht haben allerdings die USA: Erstmals seit Jahren verzeichnet Vorarlberg wieder einen Rückgang bei den Exporten (-4,8 Prozent).“ Für die Vertreter der Wirtschaftskammer Vorarlberg könnte sich damit die protektionistische US-Politik von Präsident Donald Trump bereits bemerkbar gemacht haben.