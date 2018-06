Expo Area auf der größten Digitalkonferenz am Bodensee

Bald stehen die Tore zur größten Digitalkonferenz am Bodensee wieder offen. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg wird am kommenden Dienstag mit der „Expo Area“ auf der renommierten Interactive West vertreten sein und bietet Vorarlberger Unternehmen eine besondere Bühne.

Erstmals wird es am Dienstag, den 26. Juni, in der Messehalle im Rahmen der Interactive West eine eigene Area im Stil einer Expo geben: Hier können Start-ups, Unternehmen und Institutionen ihre Innovationen im Digitalbereich präsentieren. „Unsere Expo Area bietet Einblicke in aktuelle Projekte, Initiativen, Trends und Produkte aus der digitalen Welt“, erklärt Wirtschaftskammer Vorarlberg-Präsident Hans Peter Metzler.

Lokale Macher und Innovatoren demonstrieren die Kräfte des Wandels, Start-ups, Initiativen und Partnerinstitutionen lassen aktuelle Projekte, Trends und Produkte live (mit-)erleben. Unter anderem sind die Initiative Startupland, die Digital Factory der FH Vorarlberg, das Labor für Business Model Innovation V_labs, die Digitalen Initiativen und Entrepreneure wie crate.io, Texible oder CityMonitor auf der Expo vertreten. Im Programm stehen außerdem die „Brain Snack Sessions“ unserer Service-Initiative Digitale Perspektiven, die Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich auf der Hauptbühne mit einem Vortrag zu präsentieren und dem Publikum Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen in ihren Geschäftsfeldern zu geben.

Interactive West

Was 2013 mit rund 200 Besucher/-innen im Spielboden in Dornbirn begann, ist heute zur größten Digitalkonferenz im gesamten Bodenseeraum herangewachsen: Kommenden Dienstag treffen sich in der Messehalle in Dornbirn 600 Expert/-innen und Interessierte aus aller Welt, um sich unter anderem über Themen wie künstliche Intelligenz, Social Media, Marketing, Data und die Zukunft der Arbeit auszutauschen.