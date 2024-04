Explosion in Wasserkraftwerk: Vier Tote und mehrere Verletzte

Bei einer Explosion in einem Wasserkraftwerk am Suviana-See bei Bologna sind vier Arbeiter ums Leben gekommen; die Suche nach Vermissten sowie die Ursache der Tragödie sind noch im Gange.

Nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk am Suviana-See in den Apenninen bei Bologna sind vier Arbeiter ums Leben gekommen. Drei Personen werden vermisst, weitere fünf erlitten schwere Brandverletzungen. Drei Arbeiter seien unversehrt geblieben, teilten die Rettungseinheiten mit. Die Suche der Carabinieri und der Feuerwehr nach den Vermissten sei im Gange, berichteten italienische Medien am Dienstag.

Als sich gegen 15.00 Uhr die Explosion ereignete, waren Arbeiten an den Turbinen in den Transformatorräumen 30 Meter unterhalb des Wasserspiegels im Gange. Daraufhin breitete sich Feuer aus, berichtete Marco Masinara, Bürgermeister von Camugnano, der Gemeinde, in dem sich das Wasserkraftwerk befindet.

©APA/AFP

Rettungsarbeiten erschwert

Wegen des starken Rauches hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, in das Wasserkraftwerk zu gelangen. Das Gebäude steht derzeit unter Wasser. Laut den Einsatzkräften sind die Ursachen der Explosion noch unklar. Diese habe jedenfalls keine Auswirkungen auf die Staumauer des Suviana-Stausees gehabt, hieß es.

Beamte der Carabinieri stehen am Ort der Explosion im Wasserkraftwerk am Suviana-Staudamm, Italien. ©AP

Ein beliebtes Touristenziel mit tragischer Geschichte

Der an der Grenze zwischen der Toskana und der Emilia-Romagna gelegene Suviana-See, an dem sich die Explosion am Nachmittag ereignete, ist ein künstliches Becken, das in den 1920er-Jahren für die Nutzung elektrischer Energie angelegt wurde Der See liegt in einem Regionalpark der Apenninen auf einer Höhe von knapp 500 Metern. Er ist zu einer Touristenattraktion geworden, die aufgrund ihrer relativen Nähe zu den Großstädten Bologna und Florenz häufig Menschen anzieht, die der Sommerhitze entfliehen wollen.

Dieses Standbild stammt aus einem Handout-Video der Vigili del Fuoco, es zeigt eine Luftaufnahme nach einer Explosion im Wasserkraftwerk Enel Green Power am Suviana-See in Mittelitalien, in der Nähe von Bologna. ©APA/AFP

Italienische Regierung reagiert

Der italienische Umwelt- und Energieminister, Gilberto Pichetto Fratin, werde laufend über die Rettungsarbeiten informiert, hieß es zudem. Premierministerin Giorgia Meloni drückte den Familien der Todesopfer und der Verletzten ihre Nähe aus.